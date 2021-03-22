Воробьёв поблагодарил врачей Подмосковья за просвещение по вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией. — RT). Конечно, те, у кого есть противопоказания, вынуждены избежать вакцинации, но всё-таки наша вакцина, очевидно, себя зарекомендовала», — сказал губернатор в ходе совещания с региональным правительством.
На данный момент прививки сделали порядка 350 тыс. жителей Подмосковья.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.