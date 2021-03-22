Воробьёв поблагодарил врачей Подмосковья за просвещение по вакцинации от COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность врачам региона за то, что они развеивают страхи людей относительно вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией. — RT). Конечно, те, у кого есть противопоказания, вынуждены избежать вакцинации, но всё-таки наша вакцина, очевидно, себя зарекомендовала», — сказал губернатор в ходе совещания с региональным правительством.

На данный момент прививки сделали порядка 350 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.