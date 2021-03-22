В Вологодской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Короткая ссылка
В понедельник, 22 марта, три человека погибли и девять пострадали в серьёзном ДТП с микроавтобусом ФСИН и легковым авто в Вологодской области.
В Вологодской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом Life.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 09:00 на автодороге А114, перед мостом через реку Суда в Череповецком районе, произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Renault Logan, в котором ехали пять человек, и пассажирской «газели», водитель которой вёз на работу шестерых бесконвойных осуждённых.

Как уточнили в МЧС, трое из находившихся в легковом автомобиле человек погибли, в том числе один ребёнок. При этом два человека — взрослый и ребёнок — пострадали.

Все ехавшие в «газели» также получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

На месте происшествия работают 35 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре восемь человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить