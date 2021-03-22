В Вологодской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В понедельник, 22 марта, три человека погибли и девять пострадали в серьёзном ДТП с микроавтобусом ФСИН и легковым авто в Вологодской области.

Об этом Life.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 09:00 на автодороге А114, перед мостом через реку Суда в Череповецком районе, произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Renault Logan, в котором ехали пять человек, и пассажирской «газели», водитель которой вёз на работу шестерых бесконвойных осуждённых.

Как уточнили в МЧС, трое из находившихся в легковом автомобиле человек погибли, в том числе один ребёнок. При этом два человека — взрослый и ребёнок — пострадали.

Все ехавшие в «газели» также получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

На месте происшествия работают 35 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре восемь человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей.