Эксперт дал рекомендации таксистам по продолжительности сна

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Психолог-консультант, психофизиолог «Центра конфликтологии и коррекции стресса» Михаил Писакин дал рекомендации таксистам по продолжительности сна.
Эксперт дал рекомендации таксистам по продолжительности сна
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что среднестатистическому таксисту нужно спать не менее восьми — девяти часов.

«Таксист — это, как правило, человек средних лет. Он должен обладать уравновешенным характером, хорошо ориентироваться в ситуации, быть стрессоустойчивым, ответственным и доброжелательным», — отметил эксперт.

По его словам, с учётом специфики работы таким водителям полезно спать и десять часов.

При недосыпе Писакин советует не пренебрегать дневным сном в промежутках между длинными маршрутами.

Ранее Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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