В параде Победы в Москве примут участие 450 курсантов Нахимовского училища
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Всего в мероприятии задействованы 450 курсантов второго и третьего курсов всех факультетов, представленных в училище», — говорится в сообщении.
После прибытия в Москву курсанты начнут готовиться к параду.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.