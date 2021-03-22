В параде Победы в Москве примут участие 450 курсантов Нахимовского училища

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В параде Победы на Красной площади примут участие 450 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.
В параде Победы в Москве примут участие 450 курсантов Нахимовского училища
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Всего в мероприятии задействованы 450 курсантов второго и третьего курсов всех факультетов, представленных в училище», — говорится в сообщении.

После прибытия в Москву курсанты начнут готовиться к параду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.

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