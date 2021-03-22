Эксперт прокомментировал последствия дистанционного обучения школьников

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Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко прокомментировал последствия дистанционного обучения школьников.
Эксперт прокомментировал последствия дистанционного обучения школьников
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам эксперта, вынужденный переход на удалёнку стал вызовом для взрослых и детей.

«В таких условиях важно оперативно перестроить программу, иначе это сказывается на уровне усвоения материала», — сказал он.

По данным исследования, проведённого Online Market Intelligence, 67% детей, перешедших на дистант из-за пандемии, заявили, что им больше нравятся занятия в школе, чем онлайн.

По словам 69% учащихся, им не хватает живого общения со сверстниками. У 62% возникли сложности в освоении учебной программы, а 42% сообщили, что им приходилось проводить много времени перед мониторами компьютеров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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