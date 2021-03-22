На Кубани в результате лобового столкновения машин погибли два человека

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В Красноармейском районе Краснодарского края 22 марта произошло смертельное ДТП.
На Кубани в результате лобового столкновения машин погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

ДТП произошло около 07:00 на седьмом километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat.

В результате водитель Hyundai и его 80-летняя пассажирка погибли. 36-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу.

На месте аварии работают специалисты УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, в результате лобового столкновения иномарки и грузового автомобиля в Нижнекамском районе Татарстана погибли двое взрослых и ребёнок.

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