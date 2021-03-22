На Кубани в результате лобового столкновения машин погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
ДТП произошло около 07:00 на седьмом километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat.
В результате водитель Hyundai и его 80-летняя пассажирка погибли. 36-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу.
На месте аварии работают специалисты УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщал сайт Inforeactor, в результате лобового столкновения иномарки и грузового автомобиля в Нижнекамском районе Татарстана погибли двое взрослых и ребёнок.