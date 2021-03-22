Жители одного из районов ХМАО остались без воды

В Советском районе ХМАО несколько сотен человек остались без холодной воды. Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Александр Уланов сообщил, что из-за аномально низких температур промёрз грунт, вследствие чего в трубопроводе образовался лёд.

Об этом сообщает URA.RU.

«Аварийные службы сейчас работают в круглосуточном режиме. Они стараются отогревать водовод как можно скорее. Людям организован подвоз воды», — добавил чиновник.

Перебои с водой фиксируются в Советском районе с начала марта. Ближе к середине месяца ситуация ухудшилась. По словам Уланова, промерзание водовода происходит не каждый год, а только в очень холодные зимы. Собеседник агентства затруднился определить сроки окончания ремонтных работ.

В феврале в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.