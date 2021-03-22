Жители одного из районов ХМАО остались без воды
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Аварийные службы сейчас работают в круглосуточном режиме. Они стараются отогревать водовод как можно скорее. Людям организован подвоз воды», — добавил чиновник.
Перебои с водой фиксируются в Советском районе с начала марта. Ближе к середине месяца ситуация ухудшилась. По словам Уланова, промерзание водовода происходит не каждый год, а только в очень холодные зимы. Собеседник агентства затруднился определить сроки окончания ремонтных работ.
В феврале в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.