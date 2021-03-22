В Ростуризме рассказали о спросе на туры с кешбэком

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о спросе на туры с кешбэком.

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 млрд рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн рублей. Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5—3 раза», — цитирует ТАСС Догузову.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.