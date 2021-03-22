В Минпросвещения оценили эффективность системы контрольных работ в школах
- РИА Новости
«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», — цитирует РИА Новости Басюка.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что «перечень контрольных работ и замеров должен быть приведён в порядок, ограничен в количестве» и что «у ребят должно быть время на обучение».
Он также сообщал, что Рособрнадзор ведёт дискуссию по этому вопросу с регионами.