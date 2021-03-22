В Минпросвещения оценили эффективность системы контрольных работ в школах

Замминистра просвещения России Виктор Басюк в ходе парламентских слушаний на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех» оценил эффективность системы контрольных работ в школах.

«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», — цитирует РИА Новости Басюка.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что «перечень контрольных работ и замеров должен быть приведён в порядок, ограничен в количестве» и что «у ребят должно быть время на обучение».

Он также сообщал, что Рособрнадзор ведёт дискуссию по этому вопросу с регионами.