Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист найден мёртвым

Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога, который накануне вечером отбился от группы и потерялся на склоне Эльбруса, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Сегодня около 13:00 спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни в расщелине водопада Азау на глубине около 20 м», — сказали в ведомстве.

Там проинформировали, что тело погибшего транспортируют вниз для передачи следственно-оперативной группе.

Как передавал Newinform, сообщение, что один из участников туристской группы не выходит на связь, поступило вечером 21 марта в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР.