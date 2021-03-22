Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист найден мёртвым
- РИА Новости
«Сегодня около 13:00 спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни в расщелине водопада Азау на глубине около 20 м», — сказали в ведомстве.
Там проинформировали, что тело погибшего транспортируют вниз для передачи следственно-оперативной группе.
Как передавал Newinform, сообщение, что один из участников туристской группы не выходит на связь, поступило вечером 21 марта в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР.