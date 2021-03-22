В Совфеде рассказали о новом КоАП

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала о положениях, которые могут быть закреплены в новом Кодексе об административных правонарушениях. Документ планируют внести в Госдуму осенью.
В Совфеде рассказали о новом КоАП
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В документе совершенно чётко зафиксирован тренд на смягчение административных санкций как в отношении граждан, так и в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц», — заявила Рукавишникова.

По её словам, принято принципиальное решение не ужесточать административные санкции в новом КоАП.

Кроме того, появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях.

«В нём досконально прописана процедура привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке, с конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников интересов той или иной стороны и так далее», — уточнила Рукавишникова.

Как добавила сенатор, также проведён водораздел между предметами ведения регионов и федерального центра.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки к КоАП, согласно которым предлагается штрафовать за продажу технически сложных товаров — смартфонов и компьютеров — без предустановленного российского софта.

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