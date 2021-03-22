Экс-главе пензенской УИК предъявлено обвинение во вбросе на выборах

Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной думы России седьмого созыва в Бессоновском районе председатель УИК собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения.

«Обвиняемая поставила отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая неверно произвела подсчёт голосов, внеся в протокол сведения, которые не соответствуют действительным итогам голосования.

Обвинение предъявлено по ст. 142.1 УК России («Фальсификация итогов голосования»).

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.