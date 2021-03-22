В Мончегорске начался конкурс туристических бизнес-проектов

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Агентство развития Мончегорска (Мурманская область) и RussiaDiscovery сообщили о старте конкурса туристических бизнес-проектов для тех, кто хочет развивать Русский Север.
В Мончегорске начался конкурс туристических бизнес-проектов
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News.

«Задача проекта — дать возможность участникам пройти путь от идеи к готовому решению. В результате отбора определят трёх победителей, которые получат менторскую поддержку федеральных экспертов, а также помощь в пошаговой разработке бизнес-плана для вывода продукта на рынок», — подчеркнул председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Идеи могут быть направлены как на развитие города Мончегорска, так и на привлечение внешних туристов.

Приём заявок продлится до 12 апреля.

Как ранее сообщала НСН, пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.

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