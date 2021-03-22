В Мончегорске начался конкурс туристических бизнес-проектов
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Об этом сообщает Nord-News.
«Задача проекта — дать возможность участникам пройти путь от идеи к готовому решению. В результате отбора определят трёх победителей, которые получат менторскую поддержку федеральных экспертов, а также помощь в пошаговой разработке бизнес-плана для вывода продукта на рынок», — подчеркнул председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
Идеи могут быть направлены как на развитие города Мончегорска, так и на привлечение внешних туристов.
Приём заявок продлится до 12 апреля.
Как ранее сообщала НСН, пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.