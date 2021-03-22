Финалистами премии WSIS Prizes стали 15 проектов правительства Москвы

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Финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года стали 15 цифровых проектов правительства Москвы.
Финалистами премии WSIS Prizes стали 15 проектов правительства Москвы
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Среди них «Московская электронная школа» (МЭШ), Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал Москвы, «Душевная Москва», благотворительный сервис и другие цифровые проекты.

Голосование за проекты-номинанты будет проходить до 31 марта на сайте международной премии. Затем объявят 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона.

Церемония награждения победителей запланирована на Всемирном саммите по вопросам информационного общества, который состоится 17—21 мая.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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