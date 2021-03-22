Финалистами премии WSIS Prizes стали 15 проектов правительства Москвы

Финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года стали 15 цифровых проектов правительства Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Среди них «Московская электронная школа» (МЭШ), Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал Москвы, «Душевная Москва», благотворительный сервис и другие цифровые проекты.

Голосование за проекты-номинанты будет проходить до 31 марта на сайте международной премии. Затем объявят 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона.

Церемония награждения победителей запланирована на Всемирном саммите по вопросам информационного общества, который состоится 17—21 мая.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.