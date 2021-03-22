Мишустин рассказал о планах стимулирования найма в России

Российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о планах стимулирования найма в России.

«Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма — компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 рубля — на каждого нового сотрудника», — заявил Мишустин.

Он сообщил, что «правительство утвердило правила предоставления этой поддержки».

Премьер пояснил, что «платежи поступят к работодателям в несколько этапов, после того как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода».

«Благодаря новой мере более 220 тыс. человек смогут получить работу и улучшить своё положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены», — добавил Мишустин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что рынок труда в столице восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции COVID-19.