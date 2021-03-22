В московском образовательном проекте примут участие более 100 предпринимателей
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, по результатам отбора в акселератор смогут попасть около 50 участников.
«В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки — от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия», — приводятся в материале его слова.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.