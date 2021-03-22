В московском образовательном проекте примут участие более 100 предпринимателей

Свыше 100 предпринимателей будут участвовать в акселераторе сферы услуг, организованном ГБУ «Малый бизнес Москвы». Бесплатный образовательный проект начнётся с подготовительного интенсива, где специалисты расскажут о том, как сформировать правильное представление о бизнесе.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, по результатам отбора в акселератор смогут попасть около 50 участников.

«В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки — от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия», — приводятся в материале его слова.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.