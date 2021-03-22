В московском образовательном проекте примут участие более 100 предпринимателей

Короткая ссылка
Свыше 100 предпринимателей будут участвовать в акселераторе сферы услуг, организованном ГБУ «Малый бизнес Москвы». Бесплатный образовательный проект начнётся с подготовительного интенсива, где специалисты расскажут о том, как сформировать правильное представление о бизнесе.
В московском образовательном проекте примут участие более 100 предпринимателей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, по результатам отбора в акселератор смогут попасть около 50 участников.

«В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки — от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия», — приводятся в материале его слова.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить