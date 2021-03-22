В Приамурье началась вакцинация иностранных курсантов от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
В первый день кампании по вакцинации прививку получили свыше 60 курсантов ДВОКУ. Среди них учащиеся из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Привиться «Спутником V» студенты из 18 стран могут в поликлинике учебного заведения. Перед вакцинацией у курсантов проверяют состояние здоровья.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что сотрудники призывных комиссий в Севастополе и Республике Крым в ближайшее время получат вакцину от коронавирусной инфекции.