В Приамурье началась вакцинация иностранных курсантов от COVID-19

Вакцинация иностранных курсантов началась в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Приамурье. Более 60 человек получили прививку препаратом «Спутник V».

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

В первый день кампании по вакцинации прививку получили свыше 60 курсантов ДВОКУ. Среди них учащиеся из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Привиться «Спутником V» студенты из 18 стран могут в поликлинике учебного заведения. Перед вакцинацией у курсантов проверяют состояние здоровья.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что сотрудники призывных комиссий в Севастополе и Республике Крым в ближайшее время получат вакцину от коронавирусной инфекции.