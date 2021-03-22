Пригожин обратился в СК из-за объявленного за него ФБР вознаграждения

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Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в СК из-за объявленного за него ФБР вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
Пригожин обратился в СК из-за объявленного за него ФБР вознаграждения
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы», — говорится в сообщении на странице в соцсети «ВКонтакте».

В заявлении, копия которого прикреплена к посту, отмечается, что фактически органы госвласти США, объявив вознаграждение за содействие в задержании россиянина, преследуют цель «похитить» его и «лишить незаконно свободы под надуманным предлогом».

Бизнесмен подчеркнул, что никакого преступления ни на территории России, ни на территории других государств не совершал, а его преследование со стороны Соединённых Штатов происходит по политическим мотивам.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».

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