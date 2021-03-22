В Самарской области погибли женщина и ребёнок

Женщина с ребёнком провалились под лёд на реке Кривуша в Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Самарской области.

«21 марта два человека погибли, провалившись в промоину. Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причала. В 18:35 о происшествии сообщили очевидцы», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, женщина и ребёнок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лёд.

Ранее в пресс-службе регионального главка СК России сообщили, что в Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку погибли два человека.