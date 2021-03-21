В Дагестане сошла лавина

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В Рутульском районе Дагестана сошла лавина. Как сообщили в региональном отделении МЧС России, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
В Дагестане сошла лавина
  • Pixabay

«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что непогода нарушила автомобильное сообщение в сёлах. Расчистку дорог планируют начать утром в понедельник.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии с 9 по 11 марта объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности.

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