В Дагестане сошла лавина
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«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что непогода нарушила автомобильное сообщение в сёлах. Расчистку дорог планируют начать утром в понедельник.
Ранее в горах Карачаево-Черкесии с 9 по 11 марта объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности.