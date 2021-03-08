В Карачаево-Черкесии объявлена лавинная опасность

В горах Карачаево-Черкесии с 9 по 11 марта будет действовать экстренное предупреждение о лавинной опасности, сообщили в республиканском главке МЧС России.

«В период с 9 по 11 марта в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин», — приводит сообщение ТАСС.

Гражданам рекомендуется не выходить в горы, а в случае нахождения на вершине внимательно наблюдать за изменением погоды.

С 6 по 9 марта лавинная опасность объявлена на Камчатке.