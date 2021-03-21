В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
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Об этом говорится в сообщении городской администрации.
В мэрии рассказали, что вечером 20 марта Вечный огонь был затушен в результате хулиганских действий. Сотрудники полиции ищут подростков.
«Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства», — цитирует РИА Новости пресс-службу администрации.
В феврале в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту тушения двумя неизвестными Вечного огня на Марсовом поле.