В Петербурге разыскивают затушивших снегом Вечный огонь неизвестных
- © РИА Новости / Валерий Мельников
«26 февраля в 00:54 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа... Сотрудники полиции установили, что около 00:06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — приводит сообщение РИА Новости.
Горение Вечного огня восстановлено, злоумышленников разыскивают.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений».
Ранее kp.ru передавало, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Петербурге.