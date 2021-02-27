В Петербурге разыскивают затушивших снегом Вечный огонь неизвестных

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту тушения двумя неизвестными Вечного огня на Марсовом поле, их разыскивают. Об этом сообщили в городском главке МВД России.
В Петербурге разыскивают затушивших снегом Вечный огонь неизвестных
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«26 февраля в 00:54 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа... Сотрудники полиции установили, что около 00:06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — приводит сообщение РИА Новости.

Горение Вечного огня восстановлено, злоумышленников разыскивают.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений».

Ранее kp.ru передавало, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Петербурге.

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