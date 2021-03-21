В Белгородской области рассказали о состоянии эвакуированных из шахты
- РИА Новости
Об этом заявил начальник Департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.
«По состоянию на 14:00 все сотрудники, находившиеся в момент возгорания под землёй, эвакуированы и осмотрены. Жалоб на состояние здоровья ни у кого нет», — приводит его слова ТАСС.
По словам Иконникова, все отказались от госпитализации или иной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области произошло возгорание проходческого комбайна.