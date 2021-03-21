В Белгородской области рассказали о состоянии эвакуированных из шахты

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Всех сотрудников, эвакуированных из шахты в посёлке Яковлево Белгородской области, осмотрели медики, жалоб на состояние здоровья у них нет.
В Белгородской области рассказали о состоянии эвакуированных из шахты
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник Департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

«По состоянию на 14:00 все сотрудники, находившиеся в момент возгорания под землёй, эвакуированы и осмотрены. Жалоб на состояние здоровья ни у кого нет», — приводит его слова ТАСС.

По словам Иконникова, все отказались от госпитализации или иной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области произошло возгорание проходческого комбайна.

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