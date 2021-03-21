В Минцифры прокомментировали механизм продажи авто через «Госуслуги»

Директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов заявил, что планируемое внедрение механизма электронных договоров купли-продажи автомобилей через портал госуслуг упростит оформление договоров, касающихся транспортных средств.

Об этом сообщило РИА Новости.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключён риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — заявили в министерстве.

По его словам, в ведомстве таким образом планируют упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

Ранее сообщалось, что с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.