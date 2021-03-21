В Минцифры прокомментировали механизм продажи авто через «Госуслуги»
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Об этом сообщило РИА Новости.
«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключён риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — заявили в министерстве.
По его словам, в ведомстве таким образом планируют упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.
Ранее сообщалось, что с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
При этом осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.