В Минцифры прокомментировали механизм продажи авто через «Госуслуги»

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Директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов заявил, что планируемое внедрение механизма электронных договоров купли-продажи автомобилей через портал госуслуг упростит оформление договоров, касающихся транспортных средств.
В Минцифры прокомментировали механизм продажи авто через «Госуслуги»
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

Об этом сообщило РИА Новости.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключён риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — заявили в министерстве.

По его словам, в ведомстве таким образом планируют упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

Ранее сообщалось, что с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.

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