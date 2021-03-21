В Рослесинфорге рассказали о планах восстановления леса в России

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В Рослесинфорге рассказали о планах восстановления леса в России в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология».
В Рослесинфорге рассказали о планах восстановления леса в России
  • Pixabay

«В этом году России восстановят 1,2 млн га леса, что на 2% больше показателей 2020 года (1,18 млн га)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «за год общий объём финансирования мероприятий по лесовосстановлению в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» составит 2,4 млрд рублей».

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что пожароопасный сезон стартовал в Астраханской области, Чеченской Республике и частично в Хабаровском крае.

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