Минприроды сообщило о начале пожароопасного сезона в трёх регионах
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По оценке ведомства, через две недели пожароопасный сезон начнётся по всей России.
«Пока он стартовал только в трёх регионах: полностью Астраханская область и Чеченская Республика и частично в Хабаровском крае», — цитирует его ТАСС на всероссийском селекторе по теме лесных пожаров.
Министр отметил, что термоточки уже зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкальском и Приморском краях.
Ранее в Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах.