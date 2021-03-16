Минприроды сообщило о начале пожароопасного сезона в трёх регионах

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Пожароопасный сезон стартовал в Астраханской области, Чеченской Республике и частично в Хабаровском крае, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.
Минприроды сообщило о начале пожароопасного сезона в трёх регионах
  • Pixabay

По оценке ведомства, через две недели пожароопасный сезон начнётся по всей России.

«Пока он стартовал только в трёх регионах: полностью Астраханская область и Чеченская Республика и частично в Хабаровском крае», — цитирует его ТАСС на всероссийском селекторе по теме лесных пожаров.

Министр отметил, что термоточки уже зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкальском и Приморском краях.

Ранее в Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах.

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