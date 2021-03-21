В Югре с 1 апреля самоизоляция для пожилых и беременных станет добровольной

В Ханты-Мансийском автономном округе для пожилых и беременных режим самоизоляции с 1 апреля вместо обязательного станет рекомендательным.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инну Кудрявцеву.

«Согласно постановлению губернатора Югры, гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременным женщинам теперь рекомендовано придерживаться режима самоизоляции», — сообщила она.

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