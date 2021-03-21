В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия

Короткая ссылка
Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период прошлого года.

«В январе — феврале 2021 года выявлено 30,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит ТАСС статистические материалы МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта наркотических средств, снизилось на 6,7%.

Также число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем — февралем 2020 года уменьшилось на 1,5%.

Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить