В Саратовской области назвали возможную причину утечки на нефтепроводе

В качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачёвском районе Саратовской области рассматривается перепад давления в системе. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

«Пугачёвской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти... Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО «Транснефть — Приволга» произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что в Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.