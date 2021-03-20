В Саратовской области назвали возможную причину утечки на нефтепроводе
«Пугачёвской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти... Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО «Транснефть — Приволга» произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что в Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.