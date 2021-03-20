В Саратовской области назвали возможную причину утечки на нефтепроводе

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В качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачёвском районе Саратовской области рассматривается перепад давления в системе. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

«Пугачёвской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти... Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО «Транснефть — Приволга» произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что в Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.

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