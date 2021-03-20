СК возбудил дело по факту поджога в общежитии в Сургуте
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по ХМАО.
«Установлено, что 20 марта 2021 года около 04:00 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО «Главснаб», расположенного на втором этаже дома №16 по улице Промышленной в городе Сургуте», — рассказали в СК.
В результате произошедшего погиб мужчина и пострадали ещё восемь человек, проживавших в общежитии.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Сургуте семь человек пострадали в результате пожара.