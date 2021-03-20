СК возбудил дело по факту поджога в общежитии в Сургуте

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Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога в здании общежития в Сургуте по ч. 2 ст. 105 УК России («Умышленное убийство, совершённое общеопасным способом»).
СК возбудил дело по факту поджога в общежитии в Сургуте
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по ХМАО.

«Установлено, что 20 марта 2021 года около 04:00 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО «Главснаб», расположенного на втором этаже дома №16 по улице Промышленной в городе Сургуте», — рассказали в СК.

В результате произошедшего погиб мужчина и пострадали ещё восемь человек, проживавших в общежитии.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Сургуте семь человек пострадали в результате пожара.

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