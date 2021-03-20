В Сургуте семь человек пострадали в результате пожара

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в связи с возгоранием в административно-бытовом здании в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 20 марта пожара в деревянном двухэтажном строении в Сургуте, в результате которого пострадали граждане», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м. Пострадали семь человек. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Как рассказал представитель управления МЧС, второй этаж здания был переоборудован под жильё, там проживали работники одной из организаций, которой принадлежит здание.

Ранее при пожаре в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека.