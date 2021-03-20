Экспертиза признала якутского «шамана» невменяемым

Экспертиза признала называющего себя шаманом Александар Габышева невменяемым и особо опасным, сообщила адвокат Ольга Тимофеева.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, вновь и снова проведённой экспертами… , Габышев Александр не осознавал фактический характер своих действий и представляет особую социальную опасность, в связи с чем нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Не осознавал, это значит невменяем», — цитирует РИА Новости Тимофееву.

Она отметила, что защита не согласна с выводами экспертизы.

Заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении.

20 сентября 2019 года Александр Габышев был доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД).