Участок оранжевой ветки метро в Москве закрыт до 2 апреля
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«На [данном] участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности [мы] должны закрыть участок для пассажиров», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Для пассажиров будут работать автобусы КМ.
Также для дороги в центр рекомендуется использовать Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.
Ранее власти Москвы рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлёвской линий метро.