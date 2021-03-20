Участок оранжевой ветки метро в Москве закрыт до 2 апреля

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Беляево» и «Новые Черёмушки» закрыт до 2 апреля из-за прокладки тоннеля для участка Большой кольцевой линии.

«На [данном] участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности [мы] должны закрыть участок для пассажиров», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для пассажиров будут работать автобусы КМ.

Также для дороги в центр рекомендуется использовать Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Ранее власти Москвы рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлёвской линий метро.