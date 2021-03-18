В Москве рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлёвской линий метро

Власти Москвы рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлёвской линий метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Продление Троицкой линии от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» Бирюлёвской линии поможет разгрузить действующие ветки и пересадочные узлы в центре столицы, а также улучшить транспортное обслуживание районов Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники.

«Реализация проекта позволит существенно улучшить условия транспортного обслуживания южного и юго-западного секторов города, в том числе развивающихся территорий бывшей промзоны ЗИЛ, предоставив пассажирам альтернативные маршруты при поездках по Москве», — заявила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По её словам, также будет сформирован транспортно-пересадочный узел между станцией «ЗИЛ» Троицкой линии, Бирюлёвской линией метро и МЦК.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье завершили реконструкцию станции Баковка Московского центрального диаметра.