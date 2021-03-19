На предприятиях зарубежных компаний в Подмосковье создадут рабочие места

На предприятиях зарубежных компаний в Московской области создадут рабочие места в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, иностранные компании, которые активно ведут свою деятельность в регионе, в 2021 году обеспечат работой около 3700 жителей.

Речь идёт о 70 инвестпроектах, из которых более половины создадут в регионе новые объекты промышленности, торговли и логистики.

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