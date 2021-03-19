На предприятиях зарубежных компаний в Подмосковье создадут рабочие места

Короткая ссылка
На предприятиях зарубежных компаний в Московской области создадут рабочие места в 2021 году.
На предприятиях зарубежных компаний в Подмосковье создадут рабочие места
  • © Мининвест МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, иностранные компании, которые активно ведут свою деятельность в регионе, в 2021 году обеспечат работой около 3700 жителей.

Речь идёт о 70 инвестпроектах, из которых более половины создадут в регионе новые объекты промышленности, торговли и логистики.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить