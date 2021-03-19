Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права
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- РИА Новости
В беседе с Life.ru он заявил, что именно экзамен в городе проваливают большинство водителей, так как там реальные скорости и реальные автомобили вокруг.
«В свою очередь, часть экзамена, связанная с площадкой, характеризуется меньшими скоростями, большим временем на осмотр по сторонам и на подумать. Плюс современные системы парктроников и круговые камеры на автомобилях снижают потребность в экзамене на площадке до ноля», — отметил Чумаков.
По его словам, навык безаварийности на малых скоростях фактически приняли на себя электронные системы автомобиля.
Ранее в ГАИ сообщили, что с 1 апреля вступят в силу изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Отмечается, что ключевым нововведением станет отмена проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.
Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.