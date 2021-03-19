В Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тысячи мест

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тыс. мест в исторической части города.
В Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тысячи мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Городского центра управления парковками.

Как рассказали в управлении, до конца 2021 года более 70 улиц будут оборудованы платными стоянками. Территория будет ограничена Невским проспектом, набережной Фонтанки, Синопской и Воскресенской набережными.

Также в 2022 году планируется построить паркинги на 29 тыс. мест в Центральном и Адмиралтейском районах.

Ранее сообщалось, что в Москве повысят тарифы на платные парковки на ряде улиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить