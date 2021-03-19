В Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тысячи мест

В Санкт-Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тыс. мест в исторической части города.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Городского центра управления парковками.

Как рассказали в управлении, до конца 2021 года более 70 улиц будут оборудованы платными стоянками. Территория будет ограничена Невским проспектом, набережной Фонтанки, Синопской и Воскресенской набережными.

Также в 2022 году планируется построить паркинги на 29 тыс. мест в Центральном и Адмиралтейском районах.

Ранее сообщалось, что в Москве повысят тарифы на платные парковки на ряде улиц.