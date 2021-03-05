В Москве повысят тарифы на платные парковки на ряде улиц

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Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент транспорта.
В Москве повысят тарифы на платные парковки на ряде улиц
  • globallookpress.com

В ведомстве пояснили, что «стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет».

«Если платная парковка занята всё время больше, чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», — сообщили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что парковки 8 марта в Москве будут бесплатными. 

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