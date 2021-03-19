Роспотребнадзор Татарстана объяснил продление режима ограничений

Замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции заявила, что власти республики не будут отменять режим ограничений до конца марта. По её словам, возможно, ограничения останутся и в первую декаду апреля.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Авдонина заявила, что в республике снижаются темпы прироста заболеваемости, но недостаточно быстро.

«В феврале заболеваемость была ниже, чем в январе, на 30%. За текущий период марта заболеваемость ниже аналогичного периода февраля текущего года на 35,5%. Темп снижения мы на сегодня оцениваем как низкий, потому что с 24 февраля количество ежедневных случаев остановилось на регистрации порядка 50 случаев. То есть, несмотря на наметившуюся тенденцию, пока темпы снижения довольно низкие», — рассказала Авдонина.

По словам специалиста, уровень коллективного иммунитета в Татарстане пока недостаточный.

«Поэтому мы на сегодня пока не рассматриваем вопрос снятия ограничений до конца марта однозначно и, возможно, даже в первую декаду апреля», — заявила она.

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