Психолог дала советы родителям по подготовке детей к первому классу

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева дала советы родителям по подготовке детей к первому классу.

«Мощной поддержкой для ребёнка станет положительный эмоциональный настрой родителей. На это надо обратить внимание при подготовке дошкольника к переходу в первый класс», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, нужно создать дома комфортную среду, не завышать требования к ребёнку и радоваться самым маленьким достижениям.

Как считает Лаврентьева, можно попробовать заранее найти друга в классе — это может быть кто-то из детсада или кто-то, с кем ребёнок посещал спортивную секцию или гулял на детской площадке.

«Если вы видите, что ребёнку нужна специальная помощь в адаптации, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, не откладывайте в долгий ящик — обращайтесь за помощью к классному руководителю и другим специалистам в школе», — отметила эксперт.

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