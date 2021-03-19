Психолог дала советы родителям по подготовке детей к первому классу

Короткая ссылка
Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева дала советы родителям по подготовке детей к первому классу.
Психолог дала советы родителям по подготовке детей к первому классу
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мощной поддержкой для ребёнка станет положительный эмоциональный настрой родителей. На это надо обратить внимание при подготовке дошкольника к переходу в первый класс», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, нужно создать дома комфортную среду, не завышать требования к ребёнку и радоваться самым маленьким достижениям.

Как считает Лаврентьева, можно попробовать заранее найти друга в классе — это может быть кто-то из детсада или кто-то, с кем ребёнок посещал спортивную секцию или гулял на детской площадке.

«Если вы видите, что ребёнку нужна специальная помощь в адаптации, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, не откладывайте в долгий ящик — обращайтесь за помощью к классному руководителю и другим специалистам в школе», — отметила эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить