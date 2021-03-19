В Пермском крае рассказали о планах по дорожному строительству в 2021 году

В Прикамье в 2021 году планируют провести работы на 52 дорожных объектах, 98,8 км дорог отремонтируют, 8,8 км — построят и реконструируют.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.

«В Перми обновится 17 улиц протяжённостью более 20 км. Наиболее крупные ремонтируемые участки расположены на ул. Монастырской (от ул. Максима Горького до ул. Попова) и ул. Братьев Игнатовых (от шоссе Космонавтов до ул. Мира)», — говорится в сообщении.

По 41 объекту контракты уже заключены, ещё 11 подрядчиков планируется определить до конца марта.

Также в этом году планируют начать замену металлических ограждений вдоль дорог на живую изгородь.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».