Эксперты сообщили о росте среднего чека покупок в России на 1,2%

Короткая ссылка
Результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», свидетельствуют, что в феврале средний чек у россиян вырос на 1,2%.
Эксперты сообщили о росте среднего чека покупок в России на 1,2%
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом пишет Life.ru.

Отмечается, что за февраль средний чек вырос на 1,2%, или 7 рублей. За прошедший год (с февраля 2020 года по февраль 2021-го) этот показатель также увеличился — на 11,8%, или 66 рублей.

Наибольший годовой рост к январю 2021 года показал Дальневосточный ФО — 5,1%. Наименьший был зафиксирован в Уральском ФО — 11,1%. Единственным округом, показывающим отрицательную динамику, оказался Центральный — -0,7%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить