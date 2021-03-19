Эксперты сообщили о росте среднего чека покупок в России на 1,2%

Результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», свидетельствуют, что в феврале средний чек у россиян вырос на 1,2%.

Об этом пишет Life.ru.

Отмечается, что за февраль средний чек вырос на 1,2%, или 7 рублей. За прошедший год (с февраля 2020 года по февраль 2021-го) этот показатель также увеличился — на 11,8%, или 66 рублей.

Наибольший годовой рост к январю 2021 года показал Дальневосточный ФО — 5,1%. Наименьший был зафиксирован в Уральском ФО — 11,1%. Единственным округом, показывающим отрицательную динамику, оказался Центральный — -0,7%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.