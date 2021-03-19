Задержан замминистра транспорта Новосибирской области

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий задержан по обвинению в совершении коррупционного преступления, сообщили в Западно-Сибирском транспортном управлении Следственного комитета.

«Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — приводит сообщение ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый с октября 2019 года по декабрь 2020 года получал от начальника подведомственного государственного казённого учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на регулярной основе взятки в виде денег и «незаконного оказания услуг имущественного характера» за способствование в получении учреждением дополнительного бюджетного финансирования по госконтрактам, а также за общее покровительство по службе в виде максимальных надбавок и выплат к заработной плате.

За указанный период замминистра транспорта региона получил взятки в размере более 1,5 млн рублей. Его деятельность была пресечена сотрудниками регионального главка ФСБ.

Начальник ГКУ «ТУАД» с декабря прошлого года находится под арестом в рамках ранее возбуждённого дела по фактам коррупционных преступлений.

Ранее задержали замглавы правительства Ставропольского края Александра Золотарёва в связи с делом о взяточничестве.