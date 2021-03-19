В Москве 1902 пациента выздоровели после COVID-19

В столице ещё 1902 пациента выздоровели после прохождения лечения от COVID-19.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 928 156.

За последние сутки в Москве выявили 1809 новых случаев COVID-19. За этот же период были госпитализированы 716 человек.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.