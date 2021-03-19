В Москве 1902 пациента выздоровели после COVID-19

Короткая ссылка
В столице ещё 1902 пациента выздоровели после прохождения лечения от COVID-19.
В Москве 1902 пациента выздоровели после COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 928 156.

За последние сутки в Москве выявили 1809 новых случаев COVID-19. За этот же период были госпитализированы 716 человек.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить