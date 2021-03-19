Повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, прибывший на место происшествия в Химках, где 19 марта в одном из жилых домов, предположительно, произошёл взрыв бытового газа, заявил, что повреждённые квартиры и подъезд будут восстановлены за счёт бюджета региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В следующие три недели полностью отремонтируем и восстановим подъезд... Все работы будут проведены за счёт регионального бюджета», — сказал Андрей Воробьёв.

Глава региона добавил, что сообщит жильцам дома, которых временно разместили в колледже неподалёку, что власти предоставят им место проживания на три недели ремонта.

«В течение суток сделаем обследование с МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает... Причиной занимаются правоохранительные органы, и я не буду забегать вперёд. Но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят технические и правоохранительные органы, они сейчас разбираются», — добавил глава Московской области.

Ранее сообщалось, что очевидцы рассказали о хлопке бытового газа в Химках.