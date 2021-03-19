Повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В следующие три недели полностью отремонтируем и восстановим подъезд... Все работы будут проведены за счёт регионального бюджета», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава региона добавил, что сообщит жильцам дома, которых временно разместили в колледже неподалёку, что власти предоставят им место проживания на три недели ремонта.
«В течение суток сделаем обследование с МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает... Причиной занимаются правоохранительные органы, и я не буду забегать вперёд. Но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят технические и правоохранительные органы, они сейчас разбираются», — добавил глава Московской области.
Ранее сообщалось, что очевидцы рассказали о хлопке бытового газа в Химках.