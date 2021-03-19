В Кремле ответили на слова Кадырова о праве обращаться к Путину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова относительно права каждого гражданина страны обратиться к главе государства Владимиру Путину.
В Кремле ответили на слова Кадырова о праве обращаться к Путину
  • РИА Новости

Ранее Кадыров написал в своём Telegram-канале, что «озадачен» словами Пескова, который рекомендовал задействовать юридические инструменты в ситуации с публикациями «Новой газеты» о «казнях» в Чечне.

«Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина России, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем», — ответил Песков.

Он напомнил, что Кремль ежегодно организует специальные прямые линии с президентом России, чтобы миллионы российских граждан смогли обратиться к Путину.

«Но там речь идёт о конкретном вопросе, вопрос это очень серьёзный... При наличии желания оспаривания той или иной информации у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств юридический, правовой», — добавил пресс-секретарь Путина.

18 марта бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни попросили Путина обратить внимание на нападки СМИ в их адрес после публикаций «Новой газеты» о «казнях» в республике.

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