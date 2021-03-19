В ЮВО рассказали о вакцинации сотрудников призывных комиссий Севастополя и Крыма

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Сотрудники призывных комиссий в Севастополе и Республике Крым в ближайшее время получат вакцину от коронавирусной инфекции.
В ЮВО рассказали о вакцинации сотрудников призывных комиссий Севастополя и Крыма
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Около 100 военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военных комиссариатов Севастополя в ближайшее время получат оба компонента вакцины «Спутник V». Более 200 военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военных комиссариатов Республики Крым в ближайшее время получат оба компонента вакцины «Спутник V». Более 150 сотрудников военкоматов уже вакцинировались», — говорится в сообщении.

Всего в Южном военном округе в преддверии весеннего призыва планируется вакцинировать более 4 тыс. сотрудников призывных комиссий, а 1,7 тыс. человек уже получили оба компонента препарата.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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