В Подмосковье запустили новый сервис для пожилых с напоминанием о вакцинации

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Подмосковный Минздрав запустил новый сервис — голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
В Подмосковье запустили новый сервис для пожилых с напоминанием о вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Жители старшего возраста находятся в группе риска тяжёлого течения COVID-19, у них больше вероятность осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь важно сделать прививку», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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