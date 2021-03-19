В Подмосковье запустили новый сервис для пожилых с напоминанием о вакцинации

Подмосковный Минздрав запустил новый сервис — голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Жители старшего возраста находятся в группе риска тяжёлого течения COVID-19, у них больше вероятность осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь важно сделать прививку», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.