Число погибших при ЧП в доме в Химках возросло до двух

Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва и последующего обрушения перекрытий в многоэтажном доме в подмосковных Химках.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

«Всего пострадали три человека, два из них погибли», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки.

Также стало известно, что из-под завалов спасли ребёнка.

В МЧС заявили, что, по предварительным данным, причиной обрушения перекрытий в доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси.