Число погибших при ЧП в доме в Химках возросло до двух
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
«Всего пострадали три человека, два из них погибли», — заявили в МЧС.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки.
Также стало известно, что из-под завалов спасли ребёнка.
В МЧС заявили, что, по предварительным данным, причиной обрушения перекрытий в доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси.