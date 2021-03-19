Число погибших при ЧП в доме в Химках возросло до двух

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Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва и последующего обрушения перекрытий в многоэтажном доме в подмосковных Химках.
Число погибших при ЧП в доме в Химках возросло до двух
  • © РИА Новости / Виктория Виатрис

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области. 

«Всего пострадали три человека, два из них погибли», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки.

Также стало известно, что из-под завалов спасли ребёнка.

В МЧС заявили, что, по предварительным данным, причиной обрушения перекрытий в доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси.

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